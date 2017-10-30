В Югре арестовали обвиняемого в гибели подростка инспектора ГИБДДСегодня в 09:41
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После визита Бастрыкина.
В Югре арестовали сотрудника ГИБДД, обвиняемого в гибели 15-летнего подростка в ДТП. Об этом "Уралинформбюро" сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Авария произошла 29 сентября 2017 года в поселке Перегребное (Октябрьский район). Лоб в лоб столкнулись УАЗ, за рулем которого находился полицейский, и мотоцикл под управлением школьника. По данным следствия, сотрудник ГИБДД был пьян. Помимо нарушения ПДД ему вменяют халатность, так как он якобы знал, что на вверенной ему территории ездит подросток без прав, но не стал помещать мотоцикл на спецстоянку.
Изначально полицейского поместили под домашний арест. В конце прошлой неделе в Югру прибыл председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, который потребовал повторного ходатайства об аресте.
Следует добавить, что после визита главы СКР был уволен замруководителя Няганского межрайонного следственного отдела, давший указание сотрудникам ГИБДД провести обыск у свидетеля ДТП.
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