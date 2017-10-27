Расследовать дело будут сыщики из Москвы.

Уволен замруководителя Няганского межрайонного следственного отдела, давший указание сотрудникам ГИБДД провести обыск у свидетеля ДТП, в котором погиб 15-летний подросток. Соответствующее распоряжение по итогам оперативного совещания дал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, который сегодня работает в Югре.

Трагедия произошла 29 сентября 2017 года в поселке Перегребное. По официальным данным, юный мотоциклист не справился с управлением и вылетел на "встречку", где ехал внедорожник. За рулем авто находился сотрудник ГИБДД. В отношении него проводится служебная проверка.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СКР, сегодня Бастрыкин заслушал доклад руководителя окружного следственного управления Анвара Ахмедзянова. Учитывая общественный резонанс и критику СМИ, было решено передать дело для расследования в главное следственное управление центрального аппарата.

Кроме того, Бастрыкин потребовал от следствия повторно ходатайствовать об аресте обвиняемого в гибели подростка. Дальнейшее расследование дела председатель СКР взял на личный контроль.

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