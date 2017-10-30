Осужденному за "цветы".

21 ноября 2017 года Свердловский облсуд рассмотрит апелляцию на приговор экс-главе Верх-Исетского района Екатеринбурга Александру Бреденко. Заседание начнется в 9.30, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе инстанции.

В августе бывшего чиновника признали виновным во взяточничестве и отправили на три года в колонию общего режима. По данным следствия, он получил 150 тысяч рублей от местного бизнесмена за общее покровительство. Бреденко взяли с поличным. На суде он заявил, что деньги ему передали на покупку цветов и конфет на 8 Марта.

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