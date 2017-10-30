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В Екатеринбурге судят члена Общественной палаты за падение ворот на ребенкаСегодня в 11:43

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Ему грозит 5 лет.

30 октября 2017 года в Орджоникидзевском райсуде Екатеринбурга стартовал процесс по делу в отношении члена городской Общественной палаты Алексея Беззуба. Он обвиняется в халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, передает "Уралинформбюро".

Инцидент произошел 26 августа 2016 года. Во дворе дома на Индустрии на 4-летнего мальчика рухнули хоккейные ворота. Ребенок получил разрыв тканей поджелудочной железы. Малышу потребовалась экстренная операция.

Как полагает следствие, виновником случившегося является Беззуб, который в то время возглавлял МКУ "Служба заказчика Орджоникидзевского района Екатеринбурга". Он не организовал контроль за безопасной эксплуатацией хоккейного корта.

Экс-чиновнику грозит до 5 лет колонии.

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