Октябрьского района.

Начальнику ОГИБДД по Октябрьскому району Евгению Мухортикову, который по версии следствия покрывал подчиненного, предъявили обвинение в злоупотреблении полномочиями. В ближайшее время будет решаться вопрос об его аресте, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СКР.

29 сентября 2017 года в поселке Перегребное пьяный сотрудник ГИБДД Батырхан Даудов сел за руль УАЗа. Он врезался в мотоцикл, которым управлял 15-летний подросток. Школьник скончался на месте.

Получив сообщение о ДТП, совершенном подчиненным, Мухортиков прибыл на место. Он произвел освидетельствование инспектора. Чтобы помочь Даудову, а также избежать привлечения к дисциплинарной ответственности за его действия, начальник ОГИБДД уничтожил протокол результатов освидетельствования, пояснили в СКР.

В дальнейшем, отмечают в ведомстве, полицейские попытались переложить вину за аварию на школьника - якобы это он выехал на встречную полосу. Однако нашелся свидетель ДТП, опровергший эту информацию. На мужчину пытались оказать давление. В частности, замруководителя Няганского межрайонного следственного отдела дал поручение провести у него обыск.

В конечном счете Даудова на период расследования посадили под домашний арест. Ему вменяют халатность и нарушение ПДД, повлекшее гибель человека.

Стоит отметить, что 27 октября в Югру наведался глава СКР Александр Бастрыкин. После его визита был уволен следователь, приказавший провести обыск у свидетеля. Кроме того, главный следователь страны дал указание вновь ходатайствовать об аресте Даудова (в настоящее время он находится под стражей. - прим.ред.). Само дело теперь расследуется центральным аппаратом Следственного Комитета.

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