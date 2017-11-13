×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Вице-мэр Чебаркуля отделался штрафом за взяточничествоСегодня в 18:40

  • Текст

Он заплатит 850 тысяч.

Суд вынес приговор бывшему замглавы администрации Чебаркуля Олегу Соловьеву, признав его виновным во взяточничестве и служебном подлоге. Ему выписали штраф в размере 850 тысяч рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Установлено, что в 2015 году чиновник дважды совершил служебный подлог. Он подписал предпринимателю и коммерческой организации документы о приемке выполненных работы по четырем договорам. Хотя фактически в установленные сроки работы выполнены не были.

В 2016 году Соловьев получил от местного бизнесмена взятку в виде услуг на 90 тысяч рублей. Коммерсант предоставил чиновнику квартиру для проживания, а взамен Соловьем помог ему в заключении муниципальных контрактов по благоустройству, мешая его конкурентам на конкурсных площадках.

В том же году другой предприниматель оплатил за Соловьева 15-тысячный штраф за нарушения им финансовой дисциплины. В ответ чиновник также помог ему при заключении муниципальных контрактов без проведения конкурсов.

Ранее по теме:
Бывший вице-мэр Чебаркуля ответит в суде за взяточничество
Полиция задержала бывшего вице-мэра Чебаркуля

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

"Кофе" не заказывали: жители Первоуральска устали пить плохую воду

"Кофе" не заказывали: жители Первоуральска устали пить плохую воду

Общественники убедились в проблеме.

Путин с Назарбаевым начали пятилетку с завода

Путин с Назарбаевым начали пятилетку с завода

На форуме Россия - Казахстан.

Путин и Назарбаев возвращаются в Челябинск

Путин и Назарбаев возвращаются в Челябинск

Чтобы увидеть будущее.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×