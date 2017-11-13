Он заплатит 850 тысяч.

Суд вынес приговор бывшему замглавы администрации Чебаркуля Олегу Соловьеву, признав его виновным во взяточничестве и служебном подлоге. Ему выписали штраф в размере 850 тысяч рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Установлено, что в 2015 году чиновник дважды совершил служебный подлог. Он подписал предпринимателю и коммерческой организации документы о приемке выполненных работы по четырем договорам. Хотя фактически в установленные сроки работы выполнены не были.

В 2016 году Соловьев получил от местного бизнесмена взятку в виде услуг на 90 тысяч рублей. Коммерсант предоставил чиновнику квартиру для проживания, а взамен Соловьем помог ему в заключении муниципальных контрактов по благоустройству, мешая его конкурентам на конкурсных площадках.

В том же году другой предприниматель оплатил за Соловьева 15-тысячный штраф за нарушения им финансовой дисциплины. В ответ чиновник также помог ему при заключении муниципальных контрактов без проведения конкурсов.

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