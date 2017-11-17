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Один из зачинщиков "цыганской" бойни в Екатеринбурге предстанет перед судомСегодня в 13:06

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Он заключил досудебное соглашение.

В Ленинский райсуд Екатеринбурга направлено уголовное дело в отношении 25-летнего Руслана Оглы, который принимал участие в "цыганской перестрелке" в сентябре прошлого года. Мужчину обвиняют в участии в массовых беспорядках и склонении к ним других лиц. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Перестрелка произошла 3 сентября 2016 года в частном секторе на Депутатской. К дому бизнесмена Олега Шишова приехали 25 вооруженных мужчин. Предпринимателю и его товарищам – братьям Дутовым пришлось отстреливаться. В результате погибли двое из числа незваных гостей. Еще семеро попали в больницу. Причиной разборок стал бытовой конфликт. Уголовное дело возбудили по трем статьям - "убийство двух лиц", "незаконный оборот оружия" и "массовые беспорядки".

Бойне предшествовал конфликт между Олегом Шишовым и Дмитрием Пестриковым. Коммерсант публично оскорбил молодого человека. Обиженный Пестриков пожаловался на случившееся двоюродному брату Руслану Оглы и предложил ему устроить массовые беспорядки. Последний "подбил" на преступление своих приятелей, которые занимаются боевыми единоборствами.

В настоящее время арестованы девять участников бойни. В апреле 2017 года в лечебно-исправительном учреждении №51 Нижнего Тагила скончался один из них - Илья Ходаков.

Оглы заключил досудебное соглашение, и материалы дела в отношении него выделены в отдельное производство.

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