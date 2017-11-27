Он заключил досудебное соглашение.

1 декабря 2017 года в Ленинском райсуде Екатеринбурга стартует процесс по делу в отношении одного из зачинщиков "цыганской" перестрелки - 25-летнего Руслана Оглы. Ему вменяют участие в массовых беспорядках и склонении к ним других лиц.

Заседание начнется в 15.30, судья - Андрей Шашкин. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе суда.

Кровавая бойня в частном секторе на улице Депутатской произошла 3 сентября 2016 года. 25 вооруженных мужчин приехали к дому предпринимателя Олега Шишова. Бизнесмен с товарищами - братьями Дутовыми - начал отстреливаться. Двое незваных гостей погибли, еще семеро попали в больницу.

Причиной разборок стал бытовой конфликт. По данным следствия, за день до этого Шишов публично оскорбил Дмитрия Пестрикова (цыган Дима). Обиженный молодой человек рассказал о случившемся двоюродному брату Руслану Оглы и предложил ему устроить массовые беспорядки. Последний позвал на разборки своих приятелей, занимающихся боевыми единоборствами.

Следует отметить, что сейчас под арестом находятся девять участников перестрелки. В апреле 2017 года в лечебно-исправительном учреждении №51 Нижнего Тагила скончался один из них - Илья Ходаков.

Оглы заключил досудебное соглашение, и материалы дела в отношении него выделены в отдельное производство.

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