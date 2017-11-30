Мануйлову предъявили окончательное обвинение.

Расследование в отношении экс-гендиректора ООО "Гринфлайт" Сергея Мануйлова находится на завершающей стадии. Ущерб, причиненный дольщикам, оценили в 360 миллионов рублей. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник отдела по борьбе с коррупцией ГУ МВД по Челябинской области Александр Федосеев.

После того, как Мануйлов ознакомится с материалами дела, их передадут в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Затем дело поступит в суд.

Как ранее писало "Уралинформбюро", Мануйлова обвиняют в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, - тысячи дольщиков по-прежнему ожидают свои квартиры.

"Гринфлайт" скандально прославился из-за срыва проекта "Академ Riverside". Возведение жилого комплекса на берегу реки Миасс в Челябинске длится несколько лет – сроки сдачи зданий неоднократно переносились, а весной стройка и вовсе встала. Более 4 000 человек, вложившихся в строительство, до сих пор ожидают своих квартир.

Мануйлов покинул пост гендиректора компании в конце июня 2016 года. Этому предшествовала прокурорская проверка, по итогам которой стало известно о пропаже со счетов застройщика 6 миллиардов рублей, собранных с дольщиками. Уголовное дело было возбуждено в середине июля 2016 года.

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