Дело в репертуаре.

Популярная российская певица Наташа Королева огорчилась, узнав, что 29-летний рецидивист Александр Третьяков очаровывал своих жертв в Прикамье ее песнями.

"Тактика маньяка лично мне ясна. Он воздействовал психологически, так как мои песни позитивно влияют на людей. Те расслабляются и теряют бдительность. Этим мужчина и воспользовался! Надеюсь, больше подобного не повторится", - сказала звезда в интервью "Современнику".

Как ранее писало "Уралинформбюро", Третьякова подозревают в убийстве и серии грабежей. По данным следствия, особо тяжкое преступление он совершил в Ленинском районе Перми 15 октября 2017 года.

Со своими жертвами мужчина знакомился в баре. Он доставал маленький электронный микрофон и начинал петь. Очарованные люди приглашали его домой. Там он избивал новых знакомых, грабил их и скрывался.

Его искали несколько недель. Задержали злоумышленника 24 ноября в Бурятии. Ему предъявлено обвинение. В ближайшее время его этапируют в Пермь.

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