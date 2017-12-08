Родители 4-летнего екатеринбуржца требуют 400 тысяч с Беззуба за падение воротСегодня в 16:02
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Сумма возросла в восемь раз.
Родители 4-летнего екатеринбуржца, на которого упали хоккейные ворота, решили поднять сумму компенсации. Теперь они требуют у члена екатеринбургской Общественной палаты Алексея Беззуба 400 тысяч рублей.
"Лайфхак дня. Идешь на корт, игноришь надпись "не качаться на воротах", качаешся на воротах, получаешь травму, требуешь компенсацию 400 тысяч", - написал на своей странице в Facebook Беззуб (орфография и пунктуация сохранены - прим.ред.).
Следует напомнить, что ранее родители ребенка просили 50 тысяч. Таким образом, сумма компенсации увеличилась в восемь раз - на будущее лечение ребенка.
Инцидент произошел в конце августа 2016 года во дворе дома на Индустрии. Хоккейные ворота упали на 4-летнего мальчика, он получил разрыв тканей поджелудочной железы. Ребенку потребовалась экстренная операция.
Следствие винит в случившемся Беззуба, который в то время возглавлял МКУ "Служба заказчика Орджоникидзевского района Екатеринбурга". Он не организовал контроль за безопасной эксплуатацией хоккейного корта.
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