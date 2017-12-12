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Драчливую учительницу из Первоуральска признали невменяемойСегодня в 08:46

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Ее отправят в психбольницу.

38-летнюю учительницу из Первоуральска, которая истязала приемную дочь, признали невменяемой. Следователи направили в суд ходатайство о принудительном лечении женщины, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Первоуральский горсуд рассмотрит дело 12 декабря. Заседание будет проходить в закрытом режиме.

Педагог начальных классов в 2011 году взяла на воспитание годовалую девочку. По версии следствия, учительница избивала ребенка с октября 2015-го по май 2017 года. Об этом стало известно лишь минувшим летом, когда кадры издевательства над девочкой появились в соцсетях. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного).

В этом году девочке исполнилось 7 лет, ее изъяли из семьи.

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