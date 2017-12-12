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Глава ФСБ России Александр Бортников признал, что в 2017 году на территории Югры произошел теракт. Вероятно, он имел в виду резню в Сургуте, где 19-летний молодой человек напал с ножом на прохожих.

"Результаты анализа полученной информации свидетельствуют о сохраняющихся попытках лидеров международных террористических организаций создать очаги террористической активности в различных регионах Российской Федерации. Подтверждением этой тенденции служит совершение терактов в Санкт-Петербурге и Ханты-Мансийском автономном округе", - сказал Бортников в ходе заседания Национального антитеррористического комитета (НАК), которое состоялось 12 декабря.

Всего в 2017 года на стадии приготовления было предотвращено 18 терактов в местах массового скопления людей. Пресечена деятельность 56 законспирированных террористических ячеек, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе НАК.

Сургут содрогнулся 19 августа. Артур Гаджиев ранил ножом восьмерых прохожих, а затем был убит нарядом полиции. Ответственность взяла на себя запрещенная в России группировка "Исламское государство". Однако власти и силовики заявили, что не усматривают в случившемся признаков теракта.

Позже в Сети появилось "посмертное видеообращение" человека в балаклаве, которой на фоне символики ИГИЛ и топора поклялся в верности лидеру террористов Абу-Бакру аль-Багдади, а также призвал к нападениям на неверных. Как утверждается, его зовут "Масауд аль-Сургути" (Масауд из Сургута).

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