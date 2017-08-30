После резни в Сургуте в больнице остаются 6 человекСегодня в 11:11
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Еще двое - на амбулаторном лечении.
В больнице Сургута остаются четверо мужчин и две женщины, пострадавшие во время резни 19 августа 2017 года. Еще двое мужчин находятся на амбулаторном лечении.
"Число пострадавших составило 8 человек, среди них детей нет. Состояние одного из пострадавших врачи оценивают как тяжелое, прогноз относительно благоприятный. Состояние четверых человек – удовлетворительное (легкой степени тяжести). В одном случае наблюдается состояние средней тяжести. У всех пострадавших отмечается положительная динамика", - рассказали "Уралинформбюро" в департаменте здравоохранения Югры.
На прохожих с ножом напал 19-летний Артур Гаджиев. Изначально сообщалось о семи раненых, однако затем их количество увеличилось до восьми. Нападавшего спустя некоторое время ликвидировали полицейские. Ответственность взяла на себя запрещенная в России группировка "Исламское государство".
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