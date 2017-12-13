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Прокурор просит "условку" для сержанта роты РХБЗ за гибель призывника из ПермиСегодня в 09:43

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Он признал вину лишь в оскорблении.

Гособвинение запросило 3,5 года условно для командира отделения роты РХБЗ Егора Сенаторова, которого обвиняют в превышении полномочий с применением насилия. В последнем слове сержант-контрактник извинился перед родителями погибшего сослуживца Дениса Хамидуллина. Он заявил, что ударил рядового дважды, но признал вину лишь в оскорблении, пишет "Медиазона".

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Екатеринбургского гарнизонного военного суда, приговор будет оглашен 13 декабря.

По данным следствия, в декабре 2016 года Сенаторов заставил 19-летнего призывника из Перми Дениса Хамидуллина надеть защитный костюм и противогаз, а затем рассказать общие обязанности военнослужащего. Ответом он остался недоволен и вынудил уральца отжиматься, давя ему на спину ногой. Спустя полчаса Сенаторов вновь ждал ответ от рядового, и вновь он ему не понравился. Тогда он дважды ударил Хамидуллина по голове.

7 марта 2017 года пермяк заступил в суточный наряд в качестве контролера на КПП в военном городке. Через несколько часов он покончил с собой.

Уголовное дело было возбуждено по статье "Доведение до самоубийства", однако позже его переквалифицировали. Процесс по делу Сенаторова стартовал 28 ноября.

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