Условно.

13 декабря Екатеринбургский гарнизонный военный суд вынес приговор командиру отделения роты РХБЗ Егору Сенаторову. Он признан виновным в превышении полномочий с применением насилия. Ему назначили 3 года условно без дополнительного наказания, сообщила "Уралинформбюро" адвокат Елена Макарова.

Защита намерена обжаловать вердикт.

Сенаторов в декабря 2016 года заставил 19-летнего призывника из Перми Дениса Хамидуллина рассказать общие обязанности военнослужащего, надев при этом защитный костюм и противогаз. Ответ уральца подсудимого не устроил, и он заставил рядового отжиматься, давя ему на спину ногой. Спустя полчаса Сенаторов выслушал повторный ответ, но он тоже его не устроил. Тогда командир отделения дважды ударил Хамидуллина по голове.

7 марта 2017 года пермяк покончил с собой, находясь в суточном наряде. Изначально уголовное дело было возбуждено по статье "Доведение до самоубийства", однако позже его переквалифицировали.

В последнем слове Сенаторов извинился перед потерпевшей стороной. Однако признал свою вину лишь в оскорблении. Прокурор просил для него 3,5 года условно.

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