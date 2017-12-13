Сержант роты РХБЗ получил три года за гибель призывника из ПермиСегодня в 11:57
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Условно.
13 декабря Екатеринбургский гарнизонный военный суд вынес приговор командиру отделения роты РХБЗ Егору Сенаторову. Он признан виновным в превышении полномочий с применением насилия. Ему назначили 3 года условно без дополнительного наказания, сообщила "Уралинформбюро" адвокат Елена Макарова.
Защита намерена обжаловать вердикт.
Сенаторов в декабря 2016 года заставил 19-летнего призывника из Перми Дениса Хамидуллина рассказать общие обязанности военнослужащего, надев при этом защитный костюм и противогаз. Ответ уральца подсудимого не устроил, и он заставил рядового отжиматься, давя ему на спину ногой. Спустя полчаса Сенаторов выслушал повторный ответ, но он тоже его не устроил. Тогда командир отделения дважды ударил Хамидуллина по голове.
7 марта 2017 года пермяк покончил с собой, находясь в суточном наряде. Изначально уголовное дело было возбуждено по статье "Доведение до самоубийства", однако позже его переквалифицировали.
В последнем слове Сенаторов извинился перед потерпевшей стороной. Однако признал свою вину лишь в оскорблении. Прокурор просил для него 3,5 года условно.
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