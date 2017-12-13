×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Сержант роты РХБЗ получил три года за гибель призывника из ПермиСегодня в 11:57

  • Текст

Условно.

13 декабря Екатеринбургский гарнизонный военный суд вынес приговор командиру отделения роты РХБЗ Егору Сенаторову. Он признан виновным в превышении полномочий с применением насилия. Ему назначили 3 года условно без дополнительного наказания, сообщила "Уралинформбюро" адвокат Елена Макарова.

Защита намерена обжаловать вердикт.

Сенаторов в декабря 2016 года заставил 19-летнего призывника из Перми Дениса Хамидуллина рассказать общие обязанности военнослужащего, надев при этом защитный костюм и противогаз. Ответ уральца подсудимого не устроил, и он заставил рядового отжиматься, давя ему на спину ногой. Спустя полчаса Сенаторов выслушал повторный ответ, но он тоже его не устроил. Тогда командир отделения дважды ударил Хамидуллина по голове.

7 марта 2017 года пермяк покончил с собой, находясь в суточном наряде. Изначально уголовное дело было возбуждено по статье "Доведение до самоубийства", однако позже его переквалифицировали.

В последнем слове Сенаторов извинился перед потерпевшей стороной. Однако признал свою вину лишь в оскорблении. Прокурор просил для него 3,5 года условно.

Ранее по теме:
Прокурор просит "условку" для сержанта роты РХБЗ за гибель призывника из Перми
Дело о гибели призывника в воинской части Екатеринбурга дошло до суда

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Тысячу сносим, восемьсот в уме

Тысячу сносим, восемьсот в уме

Челябинские бараки идут под снос.

Зачет по доступности

Зачет по доступности

Сдают власти Южного Урала.

Нижнетагильский меткомбинат объявил войну CO2

Нижнетагильский меткомбинат объявил войну CO2

И сэкономил на коксе.

Интервью

Инфографика

Цветные контейнеры для мусора "пропишут" в платежках свердловчан

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×