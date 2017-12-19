Он раскаялся.

Уголовное дело в отношении красноуфимского депутата Андрея Мерзлякова, который подглядывал за женщинами в туалете, прекращено. Такое решение суд принял после того, как народный избранник раскаялся в содеянном, сообщили "Уралинформбюро" в инстанции.

По данным следствия, в середине сентября 2017 года Мерзляков установил видеорегистратор в туалете МУП "Энергосервис", которое возглавлял. В кадр попал один из работников предприятия. Было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение неприкосновенности частной жизни".

Сам депутат заявил, что таким образом пытался вычислить "крота" в организации. Он не учел, что на видео попадут все интимные подробности.

Ранее по теме:

Шпионящий в женском туалете красноуфимский депутат раскаялся

Красноуфимский единоросс подсматривал за женщинами в туалете