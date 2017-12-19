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Шпионящий в женском туалете красноуфимский депутат избежал наказания18 декабря в 14:23

Он раскаялся.

Уголовное дело в отношении красноуфимского депутата Андрея Мерзлякова, который подглядывал за женщинами в туалете, прекращено. Такое решение суд принял после того, как народный избранник раскаялся в содеянном, сообщили "Уралинформбюро" в инстанции.

По данным следствия, в середине сентября 2017 года Мерзляков установил видеорегистратор в туалете МУП "Энергосервис", которое возглавлял. В кадр попал один из работников предприятия. Было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение неприкосновенности частной жизни".

Сам депутат заявил, что таким образом пытался вычислить "крота" в организации. Он не учел, что на видео попадут все интимные подробности.

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2 комментариев из 2 | смотреть все
какой позор и какой кошмар 18 декабря в 14:41

Сделал вид, что раскаялся, да? Пример для других извращенцев? Теперь они все будут так изгаляться, потом делать вид, что раскаялся, и опять другие будут тоже самое делать? Сам по себе факт этого позорного деяния уже вполне достаточен, чтобы гнать этого (...) из депутатов, это как минимум.

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Александр 18 декабря в 22:15

Полный отстой, уж простите за слово! Фермеру за шпионскую аппаратуру значит срок (причем он ее только купил, но не использовал), а депутату - свободен???!!!
ТРЕБУЮ СПРАВЕДЛИВОСТИ!!!! или оба на свободу, или оба по статье!!!!

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