Шпионящий в женском туалете красноуфимский депутат избежал наказания18 декабря в 14:23
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Он раскаялся.
Уголовное дело в отношении красноуфимского депутата Андрея Мерзлякова, который подглядывал за женщинами в туалете, прекращено. Такое решение суд принял после того, как народный избранник раскаялся в содеянном, сообщили "Уралинформбюро" в инстанции.
По данным следствия, в середине сентября 2017 года Мерзляков установил видеорегистратор в туалете МУП "Энергосервис", которое возглавлял. В кадр попал один из работников предприятия. Было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение неприкосновенности частной жизни".
Сам депутат заявил, что таким образом пытался вычислить "крота" в организации. Он не учел, что на видео попадут все интимные подробности.
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Сделал вид, что раскаялся, да? Пример для других извращенцев? Теперь они все будут так изгаляться, потом делать вид, что раскаялся, и опять другие будут тоже самое делать? Сам по себе факт этого позорного деяния уже вполне достаточен, чтобы гнать этого (...) из депутатов, это как минимум.ответить
Полный отстой, уж простите за слово! Фермеру за шпионскую аппаратуру значит срок (причем он ее только купил, но не использовал), а депутату - свободен???!!!
ТРЕБУЮ СПРАВЕДЛИВОСТИ!!!! или оба на свободу, или оба по статье!!!!
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