Прокуратура запросила ограничение свободы.

29 декабря Тавдинский райсуд вынесет приговор двум жителям деревни Пальмино (Таборинский район), собаки которых насмерть загрызли 7-летнюю девочку. Гособвинитель просит назначить каждому по два года ограничения свободы, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Трагедия произошла 5 февраля 2017 года на детской площадки около местного ДК. Тело девочки обнаружили подростки. Они рассказали о случившемся правоохранителям, а также сообщили о том, что видели неподалеку двух собак.

Вскоре хозяев животных установили. Они не признают вину в гибели ребенка.

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