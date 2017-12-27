Облсуд не выпустил челябинского депутата из СИЗОСегодня в 17:08
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Он пробудет там до 11 февраля.
Челябинский облсуд отказал в удовлетворении жалобы на меру пресечения депутата гордумы, учредителя ООО "Речелстрой" Андрея Пязока. Он будет находиться в СИЗО до 11 февраля 2018 года.
"Постановление обжаловал адвокат обвиняемого, настаивая на его отмене. Сегодня в судебном заседании сторона защиты просила изменить Пязоку меру пресечения на иную, не связанную со стражей: домашний арест или залог. При этом было представлено гарантийное письмо от генерального директора Челябинского кузнечно-прессового завода, согласно которому предприятие готово предоставить пять миллионов рублей для залога, если эта мера пресечения будет избрана судом", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе облсуда.
Представитель потерпевшего поддержал доводы адвоката. Он отметил, что если Пязок останется на свободе, он сможет способствовать скорейшему завершению строительства домов и передачи квартир дольщикам.
Однако прокурор посчитала, что депутат должен остаться под стражей.
Пязока обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, в 2015-2016 годах депутат похитил деньги дольщиков нескольких домов строящегося микрорайона Lake City. На данный момент насчитывается более 700 потерпевших. Сумма ущерба не называется.
Депутата задержали 11 декабря, спустя два дня его заключили под стражу.
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