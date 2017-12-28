Пермяк-киднеппер сел до конца жизниСегодня в 14:20
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Он согласен с приговором.
Пермский краевой суд вынес приговор 30-летнему киднепперу из Краснокамска. Юрий Тиунов признан виновным в похищении оренбургской школьницы и убийстве 7-летнего краснокамца. Мужчину отправили в колонию особого режима до конца жизни. Кроме того, он будет наблюдаться у психиатра, передает "Уралинформбюро".
Тиунов согласился с приговором, он не будет его обжаловать. Тем временем, отец осужденного и родители убитого ребенка заявили, что будут подавать апелляцию. Потерпевшие уверены, что их сын жив, а хоронили они останки неизвестного мальчика.
По данным следствия, в 2013 году Тиунов надругался над 7-летним мальчиком и убил его, а тело закопал рядом с дачным домом родителей ребенка.
В 2011 году он надругался еще над двумя несовершеннолетними мальчиками.
В середине января 2017 года мужчина похитил в Оренбурге 12-летнюю школьницу. Он вывез девочку в район свалки, поил спиртным, бил и пытался изнасиловать. Ему помешали подоспевшие полицейские и волонтеры.
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