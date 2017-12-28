И заплатит 3,5 миллиона.

Свердловский облсуд вынес приговор екатеринбургскому бизнесмену Виталию Сиволапу. Он признан виновным в посягательстве на жизнь судебного пристава и проведет 15 лет 1 месяц в колонии строгого режима. Кроме того, он заплатит 3,5 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Сиволап в течение нескольких лет уклонялся от погашения долгов по кредитам. В октябре 2016 года к его дому пришел судебный пристав Сергей Дмитриев и начал описывать машину подсудимого. В это время ему в голову попала бутылка из-под виски, которую из окна сбросил бизнесмен.

Пострадавшего госпитализировали. Он скончался в марте 2017 года.

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