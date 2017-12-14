А потерпевшие требуют 10 миллионов.

В Свердловском областном суде стартовали прения сторон по делу екатеринбургского бизнесмена Виталия Сиволапа, обвиняемого в посягательстве на жизнь судебного пристава и злостном уклонении от погашения кредитов. Гособвинитель просит отправить его на 17 лет в колонию строгого режима с ограничением свободы на 2 года и штрафом в 100 тысяч рублей, передает "Уралинформбюро".

В ходе сегодняшнего заседания выяснилось, что потерпевшие заявили гражданские иски к Сиволапу на 10 миллионов рублей. Эта сумма меньше, чем планировалось ранее.

По данным следствия, Сиволап накопил долги по кредитам на 4,5 миллиона рублей. В течение 6 лет он уклонялся от погашения задолженности.

Днем 5 октября 2016 года к дому бизнесмена пришел судебный пристав Сергей Дмитриев. Он начал описывать машину Сиволапа. В это время, как полагают следователи, подсудимый бросил в него из окна бутылку из-под виски. Пострадавшего госпитализировали. Он скончался в марте 2017 года.

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