В Сети появилось фото предполагаемого педофила из ИшимаСегодня в 10:57
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Ему 33 года.
В Интернете разместили фото подозреваемого в изнасиловании 8-летней девочки в Ишиме. Это - 33-летний местный житель.
"Уголовный розыск Ишима разыскивает подозреваемого в совершении насильственных сексуальных действий в отношении несовершеннолетней. Рост 170 см, среднего телосложения, волосы темные, куртка черная, вязанная шапка. При себе может иметь рюкзак синего цвета. Может находиться на территории торговой базы "Северная", - написал в блоге на сайте vishime.org пользователь, представившейся старшим оперуполномоченным уголовного розыска В.А. Завьяловым.
Официальный представитель УМВД по Тюменской области Светлана Новик сообщила "Уралинформбюро", что на данный момент розыск преступника продолжается. "По поводу того, установлена ли его личность, я ничего не могу сказать. Все-таки, этим делом занимается следственный комитет, а мы в помощь", - сказала она.
Ранее следователи опубликовали фоторобот подозреваемого.
Изнасилование было совершено вечером 8 января 2018 года. Мужчина затащил младшеклассницу в заброшенный дом на улице Чехова, 61.
Всех, кто опознал подозреваемого или стал очевидцем преступления, просят позвонить по телефонам: (8) 904-491-43-25 или 02.
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