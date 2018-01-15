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Екатеринбургского инкассатора, который пытался похитить 1 миллион рублей, отправили под домашний арест на два месяца. Об этом "Уралинформбюро" сообщил официальный представитель городского УМВД Евгений Крюков.

Александр Штоц будет находиться в четырех стенах до 11 марта 2018 года.

Преступление было совершено 10 января на Уральской. Штоц вышел с деньгами и не вернулся к коллегам. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража в особо крупном размере".

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