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В Екатеринбурге сбежавшего с миллионом инкассатора отпустили Сегодня в 13:46

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Домой.

Екатеринбургского инкассатора, который пытался похитить 1 миллион рублей, отправили под домашний арест на два месяца. Об этом "Уралинформбюро" сообщил официальный представитель городского УМВД Евгений Крюков.

Александр Штоц будет находиться в четырех стенах до 11 марта 2018 года.

Преступление было совершено 10 января на Уральской. Штоц вышел с деньгами и не вернулся к коллегам. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража в особо крупном размере".

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