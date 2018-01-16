Слово за прокуратурой.

Следователи завершили расследование уголовное дела о перестрелке на улице Депутатской в Екатеринбурге, в результате которой погибли два человека. После того, как прокуратура утвердит обвинительное заключение, оно будет направлено в суд. На скамье подсудимых окажутся 19 человек в возрасте от 18 до 42 лет. В зависимости от роли каждого они обвиняются в организации, участии и склонении к участию в массовых беспорядках. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Кровавая бойня в Цыганском поселке произошла 3 сентября 2016 года. К дому предпринимателя Олега Шишова приехало 25 вооруженных мужчин. Коммерсант начал отстреливаться. Ему на помощь пришли братья Дутовы. Погибли два человека из числа незваных гостей, еще семеро попали в больницу.

Перестрелке предшествовал бытовой конфликт: Шишов публично оскорбил Дмитрия Пестрикова (цыган Дима). Не стерпев обиды, молодой человек предложил двоюродному брату Руслану Оглы устроить массовые беспорядки. Последний позвал на разборки приятелей, которые занимаются боевыми единоборствами.

В настоящее время под арестом находятся девять участников бойни. В апреле 2017 года в лечебно-исправительном учреждении №51 Нижнего Тагила скончался один из них - Илья Ходаков.

Большинство подсудимых вину не признали.

Следует отметить, что уголовное дело в отношении Олега Шишова и братьев Дутовых было прекращено (их подозревали в убийстве, покушении на убийство и незаконном обороте оружия). Следователи усмотрели в их действиях признаки необходимой обороны.

Уголовное дело в отношении Оглы было выделено в отдельное производство. Его начал рассматривать суд в начале декабря 2017 года.

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