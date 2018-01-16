За хищение 26 миллионов.

Ленинский райсуд Перми вынес приговор бывшему замруководителя Пермского краевого многофункционального центра. Наталью Гладкову признали виновной в мошенничестве в составе ОПГ в особо крупном размере. Ее приговорили к 4 годам колонии общего режима и штрафу в размере 800 тысяч рублей. Однако отбывание наказания отсрочено до тех пор, пока ее ребенку не исполнится 14 лет. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе прокуратуры Прикамья.

В 2014 году женщина вступила в сговор с тогдашним министром связи Пермского края Евгением Балуевым, директором краевого МФЦ и местным предпринимателем. По данным следствия, сообщники похитили 24 миллиона рублей, выделенных на ремонт центра. Еще 2 миллиона были якобы выделены на премии.

Балуев заключил досудебное соглашение. Суд приговорил его к 6 годам колонии. Экс-директора МФЦ Дмитрий Дымбрылов получил 3 года ИК общего режима.

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