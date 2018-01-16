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Гособвинение просит для Беззуба три годаСегодня в 13:06

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Условно.

Гособвинение запросило для члена екатеринбургской Общественной палаты Алексея Беззуба три года условно. Также прокурор просит запретить ему в течение трех лет занимать должности на муниципальной службе и удовлетворить требования истцов "в пределах разумного".

"Позиция прокуратуры следующая: Ворота упали вследствие того, что ребенок взялся за верхнюю перекладину и качался на воротах в присутствии родителей. Ворота бесхозные, не принадлежат МКУ "Служба заказчика" Вменяется ч.2 ст.293 "Халатность", выражена в том, что я неправильно контролировал подчиненных, которые отвечают за безопасную эксплуатацию. Потому-что выборочно производил контроль объектов, видимо надо было все 39 кортов контролировать после восьми часов вечера – вот это был бы правильный контроль", - написал Беззуб на своей странице в Facebook (орфография и пунктуация сохранены - прим.ред.).

Приговор по делу огласят 17 января 2018 года.

Инцидент произошел в конце августа 2016 года. Во дворе дома ни улице Индустрии хоккейные ворота упали на 4-летнего мальчика. У ребенка диагностировали разрыв тканей поджелудочной железы, ему потребовалась срочная операция.

Следствие винит в случившемся Беззуба, который в то время возглавлял МКУ "Служба заказчика Орджоникидзевского района Екатеринбурга". Он не организовал контроль за безопасной эксплуатацией хоккейного корта.

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