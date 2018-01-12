Беззуб отрицает падение ворот на 4-летнего екатеринбуржцаСегодня в 10:58
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Он сделал расчеты.
Член екатеринбургской Общественной палаты Алексей Беззуб заявил, что хоккейные ворота на 4-летнего мальчика не падали. Математическое обоснование этому тезису он разместил на своей странице в Facebook.
"В новогодние праздники занимался математическим моделированием. Расчеты показывают, что ни при каких обстоятельствах ворота не могли упасть ребенку на живот. Если ребенок повиснет на воротах, даже вытянув ноги вперед, то ворота не смогут упасть, т.к. центр тяжести не выйдет за пределы площади опоры. Для того, чтобы уронить ворота нужно раскачаться на них под углом более 40 градусов. Как это сделать на качелях - я понимаю, как это сделать ребенку на турнике - не понимаю. Даже если раскачаться на воротах, чтобы они ходили ходуном и их уронить, то ворота упадут максимум на ноги", - написал Беззуб (здесь и далее орфография и пунктуация сохранены - прим.ред.).
Фото: Алексей Беззуб, facebook.com
Он добавил, что выступавший в суде эксперт допускает, что удар мог быть нанесен рукой или ногой.
"Учитывая, что нет никаких синяков и следов крови в брюшной полости, все органы в округе, включая селезенку, целые, то вообще непонятно, как можно утверждать, что разрыв поджелудочной железы был в результате удара? Это я к тому, что события не было. Не падали ворота на ребенка. Нет свидетелей, скорая не вызывалась, следственный эксперимент не проводился, все строится на показаниях родителей и ребенка, которые даже не проверялись", - пишет Беззуб.
Экс-квартальный добавил, что 15 января состоятся прения сторон.
В конце августа 2016 года во дворе дома на Индустрии на 4-летнего мальчика упали хоккейные ворота. Ребенок получил разрыв тканей поджелудочной железы, ему потребовалась экстренная операция.
По данным следствия, в случившемся виноват Беззуб, который в то время возглавлял МКУ "Служба заказчика Орджоникидзевского района Екатеринбурга". Он не организовал контроль за безопасной эксплуатацией хоккейного корта.
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