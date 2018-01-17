×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


После поножовщины в южноуральской школе возбудили делоСегодня в 18:14

  • Текст

Уголовное.

По факту поножовщины в одной из школ Сосновского района возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Инцидент произошел днем 17 января. Двое девятиклассников затеяли драку. Один из них достал нож и пырнул сверстника. Школьника доставили в больницу с непроникающим ранением.

В рамках расследования уголовного дела следовали дадут оценку действиям должностных лиц учреждения, а также сотрудников, которые отвечают за безопасное пребывание детей в школе.

Следует напомнить, что вопиющий случай произошел 15 января в одной из школ Перми. Десятиклассник с приятелем (бывшим учеником школы) ворвался в 4 класс. Подростки 17 раз ударили ножом учительницу и ранили девять детей. Затем они нанесли порезы друг другу. Сегодня суд принял решение об их аресте. Юношам предъявлено обвинение в покушении на убийство двух и более лиц по предварительному сговору.

Ранее по теме:
В южноуральской школе девятиклассники устроили поножовщину
Устроившие бойню в пермской школе подростки арестованы

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Зебростойка мэрии Екатеринбурга

Зебростойка мэрии Екатеринбурга

Необъяснимая и непреодолимая.

Должен греть, а не гореть: пожар в Тюмени "вскрыл" проблемы на рынке сайдинга

Должен греть, а не гореть: пожар в Тюмени "вскрыл" проблемы на рынке сайдинга

Нет нормативов и сложно контролировать.

"Волонтеры Победы" не прошли в Штаб

"Волонтеры Победы" не прошли в Штаб

Подвел Екатеринбург?

Интервью

Инфографика

На Крещение екатеринбуржцы смогут окунуться в 12 купелей

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×