Уголовное.

По факту поножовщины в одной из школ Сосновского района возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Инцидент произошел днем 17 января. Двое девятиклассников затеяли драку. Один из них достал нож и пырнул сверстника. Школьника доставили в больницу с непроникающим ранением.

В рамках расследования уголовного дела следовали дадут оценку действиям должностных лиц учреждения, а также сотрудников, которые отвечают за безопасное пребывание детей в школе.

Следует напомнить, что вопиющий случай произошел 15 января в одной из школ Перми. Десятиклассник с приятелем (бывшим учеником школы) ворвался в 4 класс. Подростки 17 раз ударили ножом учительницу и ранили девять детей. Затем они нанесли порезы друг другу. Сегодня суд принял решение об их аресте. Юношам предъявлено обвинение в покушении на убийство двух и более лиц по предварительному сговору.

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