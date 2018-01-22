На 34 года.

Тюменский облсуд вынес приговор двум братьям 36 и 45 лет. Они признаны виновными в двойном убийстве, грабеже и краже. Старший мужчина проведет 19 лет в колонии особого режима, младший - 15 лет в ИК строгого режима. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.

Преступление было совершено в начале марта 2017 года. Старший брат выпивал в гостях у 53-летнего знакомого. Во время застолья мужчины повздорили. Тогда обвиняемый обмотал тряпку вокруг шеи собутыльника и задушил его. Затем он с младшим братом обернул тело в плед и сбросил его в канализационный колодец на улице Энергетиков. Труп обнаружили 2 апреля сотрудники "Водоканала".

Спустя несколько дней пьяные братья выпивали у 61-летнего знакомого на улице Пермякова. Во время пьянки они задушили собутыльника ремнем, забрали его имущество и скрылись.

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