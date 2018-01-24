Несвятая троица: в деле о резне в бурятской школе появились новые фигурантыСегодня в 10:50
- Текст
Они арестованы.
Следователи установили, что в нападении на учеников 7 класса в Улан-Удэ принимали участие трое подростков, а не один.
"После допроса обвиняемого, свидетелей, потерпевших и по результатам других следственных действий установлено, что преступление нападавший совершил в соучастии со своими одноклассниками, одному из которых 15 лет, второму – 14 лет. Они разделяли настроение обвиняемого, знали о его планах, помогли изготовить бутылку с зажигательной смесью, в помещении школы удостоверились в нахождении учителя в классе, а затем наблюдали за окружающей обстановкой, чтобы предупредить об опасности обнаружения их преступных намерений", - рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СКР.
Подросткам предъявлено обвинение в покушении на убийство. Они арестованы.
Трагедия в школе в Сосновом бору произошла утром 19 января. 15-летний подросток ворвался в кабинет, где шел урок у 7 класса. Он бросил бутылку с зажигательной смесью, после чего нанес удары штык-ножом и топором учительнице и пятерым ученикам. Затем он попытался покончить с собой.
"Как полагает следствие, мотивом преступления стала ненависть обвиняемого к ряду преподавателей, а также конфликты с другими учениками школы", - добавили в СКР.
Всех пострадавших госпитализировали. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Нападавший арестован.
Уголовное ело возбуждено по статьям "Покушение на убийство двух человек" и "Халатность".
Ранее по теме:
Суд арестовал порубившего школьников бурятского подростка
Агрессия напоказ: Instagram-поколение с топором пошло в массы
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 12:22
Facebook разделил нано- и микросекунды фликом
Создав новую единицу времени.Сегодня в 12:20
Дойти до Франции: родственники погибших в авиакатастрофе под Тюменью надеются на новые компенсации
В евро.Сегодня в 12:07
Морозы не нарушили электроснабжение свердловчан
В случае ЧП связаться с энергетиками - не проблема.Сегодня в 12:07
Казахстанский таксист убил пассажирку ради 30 тысяч рублей
Полиции он показал, где спрятал тело.Сегодня в 12:05
Курган отнял у Нижнего Тагила титул чемпиона
По дешевизне аренды.Сегодня в 11:47
Свердловчане остались без отопления в 30-градусный мороз
Из-за коммунальной аварии.Сегодня в 11:33
Власти Узбекистана назвали причины возгорания автобуса
Официально.Сегодня в 11:26
В лобовом ДТП на южноуральской трассе погибли 2 человека
Еще один пострадал.Сегодня в 11:15
Екатеринбургский Академический соединят с Широкой Речкой
Улицей Тенистой.Сегодня в 11:14
Каменцы попросили у Путина новый мост
В соцсетях.Сегодня в 11:11
Режим ЧС: в пермском поселке замерзают сотни человек
"Трубы пошли по швам".Сегодня в 11:04
4-летний мальчик выпал из окна в Оше
Врачи не смогли спасти ребенка.Сегодня в 10:59
"ГАЗЭКС" удвоит газораспределительные мощности
На юго-востоке Среднего Урала.Сегодня в 10:50
Несвятая троица: в деле о резне в бурятской школе появились новые фигуранты
Они арестованы.Сегодня в 10:22
В Екатеринбурге трое неизвестных напали на магазин и выстрелили в продавца
Их ищут.
Главные новости
- Сегодня в 11:47Свердловчане остались без отопления в 30-градусный мороз
- Сегодня в 11:14Каменцы попросили у Путина новый мост
- Сегодня в 09:57Бюджетникам России подкинули 15 миллиардов
- Сегодня в 08:58Екатеринбургская вторичка упала в цене на 12,3%
- 23 января в 17:55Отставной козы пиар-барабанщик
Аналитика
Отставной козы пиар-барабанщик
Сказочка от "Уралинформбюро".
"ЖСК Западный-1" и волшебная коробка
В судебном процессе.
Цирковой колледж Владислава Назарова
Ютится в цоколе.