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Несвятая троица: в деле о резне в бурятской школе появились новые фигурантыСегодня в 10:50

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Они арестованы.

Следователи установили, что в нападении на учеников 7 класса в Улан-Удэ принимали участие трое подростков, а не один.

"После допроса обвиняемого, свидетелей, потерпевших и по результатам других следственных действий установлено, что преступление нападавший совершил в соучастии со своими одноклассниками, одному из которых 15 лет, второму – 14 лет. Они разделяли настроение обвиняемого, знали о его планах, помогли изготовить бутылку с зажигательной смесью, в помещении школы удостоверились в нахождении учителя в классе, а затем наблюдали за окружающей обстановкой, чтобы предупредить об опасности обнаружения их преступных намерений", - рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СКР.

Подросткам предъявлено обвинение в покушении на убийство. Они арестованы.

Трагедия в школе в Сосновом бору произошла утром 19 января. 15-летний подросток ворвался в кабинет, где шел урок у 7 класса. Он бросил бутылку с зажигательной смесью, после чего нанес удары штык-ножом и топором учительнице и пятерым ученикам. Затем он попытался покончить с собой.

"Как полагает следствие, мотивом преступления стала ненависть обвиняемого к ряду преподавателей, а также конфликты с другими учениками школы", - добавили в СКР.

Всех пострадавших госпитализировали. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Нападавший арестован.

Уголовное ело возбуждено по статьям "Покушение на убийство двух человек" и "Халатность".

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