В ИК строгого режима.

Гособвинение запросило 4 года ИК строгого режима для одного из зачинщиков "цыганской" перестрелки - 25-летнего Руслана Оглы. Об этом "Уралинформбюро" сообщила официальный представитель свердловской прокуратуры Марина Канатова.

Оглашение приговора намечено на 29 января. Заседание начнется в 16.30.

Бойня в частном секторе на улице Депутатской произошла 3 сентября 2016 года. К дому местного предпринимателя Олега Шишова приехали 25 вооруженных мужчин. Коммерсант с двумя товарищами начал отстреливаться. Погибли два человека из числа незваных гостей, еще 11 пострадали (двое получили тяжкий вред).

За день до разборок Шишов публично оскорбил главного зачинщика - Дмитрия Пестрикова (цыган Дима). Молодой человек пожаловался двоюродному брату Руслану Оглы. Молодые люди решили устроить массовые беспорядки.

Оглы пошел на сделку со следствием, материалы в отношении него были выделены в отдельное производство.

На прошлой неделе следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 19 его подельников. В зависимости от роли каждого они обвиняются в организации, участии и склонении к участию в массовых беспорядках. Большинство подсудимых вину не признали.

В настоящее время под арестом находятся девять участников бойни. В апреле 2017 года в лечебно-исправительном учреждении №51 Нижнего Тагила скончался один из них - Илья Ходаков.

Уголовное дело в отношении Олега Шишова и братьев Дутовых было прекращено (их подозревали в убийстве, покушении на убийство и незаконном обороте оружия). Следователи усмотрели в их действиях признаки необходимой обороны.

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