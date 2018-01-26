На скамье подсудимых - 19 человек.

В Свердловский облсуд направлено уголовное дело о "цыганской" перестрелке на улице Депутатской. На скамье подсудимых - 19 человек в возрасте от 18 до 42 лет. В зависимости от роли каждого их обвиняют в организации, участии и склонении к участию в массовых беспорядках, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Перестрелка произошла 3 сентября 2016 года. 25 вооруженных мужчин приехали к дому бизнесмена Олега Шишова. Последний начал отстреливаться. Ему на помощь пришли братья Дутовы.

В ходе бойни погибли два человека из числа незваных гостей. Еще 11 пострадали.

Причиной разборок стал бытовой конфликт. Незадолго до этого Шишов публично оскорбил Дмитрия Пестрикова (Цыгана Диму). Последний пожаловался двоюродному брату Руслану Оглы. Молодые люди решили устроить массовые беспорядки, позвав на помощь приятелей-борцов.

Следует отметить, что в апреле 2017 года в лечебно-исправительном учреждении №51 Нижнего Тагила скончался один из нападавших - Илья Ходаков. В отношении еще двух нападавших расследование дел временно приостановлено.

В настоящее время в суде рассматривается дело в отношении Оглы. Накануне гособвинение запросило для него четыре года ИК строгого режима.

Уголовное дело в отношении Шишова и Дутовых было прекращено (их подозревали в убийстве, покушении на убийство и незаконном обороте оружия). Следователи усмотрели в их действиях признаки необходимой обороны.

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