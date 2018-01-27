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Драчливую учительницу из Первоуральска отправили в психбольницу26 января в 15:24

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За истязание приемной дочери.

38-летнюю учительницу из Первоуральска, которая истязала приемную дочь, отправили на принудительное лечение в психбольницу. Такое решение принял суд, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

В 2011 году педагог начальных классов взяла на воспитание годовалую девочку. По данным следствия, женщина избивала ребенка с октября 2015-го по май 2017 года. Известно об этом стало летом 2017 года, когда видео истязаний ребенка появилось в соцсетях.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье "истязание, совершенное в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного". Экспертиза признала учительницу невменяемой.

В этом году девочке исполнилось 7 лет, ее изъяли из семьи.

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