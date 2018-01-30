Прокурор просил меньше.

Ленинский райсуд Екатеринбурга вынес приговор одному из зачинщиков "цыганской" перестрелки - 25-летнему Руслану Оглы. Он признан виновным в склонении и участию в массовых беспорядках. Мужчина проведет 5 лет 4 месяца в колонии строгого режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Оглы взяли под стражу в зале суда.

Перестрелка в частном секторе на Депутатской произошла 3 сентября 2016 года. К дому бизнесмена Олега Шишова подъехали 25 вооруженных мужчин. Предприниматель с двумя товарищами начал отстреливаться. Погибли два человека, еще 11 пострадали.

Следует отметить, что гособвинение просило для Оглы 4 года колонии.

Уголовное дело в отношении 19 остальных фигурантов дела направлено в Свердловский облсуд.

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