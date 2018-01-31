Обвиняемый прочел 113.

Уголовное дело в отношении экс-гендиректора ООО "Гринфлайт" Сергея Мануйлова составило 543 тома. После того, как фигурант ознакомится с материалами, дело будет передано в суд, сообщил первый зампрокурора Челябинской области Виталий Лопин.

К настоящему времени Мануйлов успел прочитать 113 томов (за 3 месяца).

Как ранее писало "Уралинформбюро", "Гринфлайт" скандально прославился из-за срыва проекта "Академ Riverside". Возведение жилого комплекса длится несколько лет. Сроки сдачи зданий неоднократно переносились, а весной 2017 года стройка и вовсе встала. Потерпевшими по делу признали 4 300 человек.

Мануйлов покинул пост гендиректора "Гринфлайта" в конце июня 2016 года. Этому предшествовала прокурорская проверка, по итогам которой стало известно о пропаже со счетов застройщика 6 миллиардов рублей, собранных с дольщиками. Уголовное дело было возбуждено в середине июля 2016 года.

Эксперты оценили ущерб, причиненный дольщикам, в 360 миллионов рублей.

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