Обвиняемые знакомятся с материалами дела.

Следователи предъявили обвинение 13 членам ОПГ вора в законе Ровшана Ленкоранского, терроризировавшей бизнесменов и детдомовцев в Нижнем Тагиле и Верхней Салде. Злоумышленникам вменяют бандитизм, вымогательство, разбой, незаконный оборот оружия, похищение документов, угрозу убийством, причинение средней тяжести вреда здоровью и нарушение неприкосновенности жилища. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

По данным следствия, банда орудовала с 2015-го по 2016 годы. Злоумышленники вымогали крупные суммы у бизнесменов и местных жителей. В частности, избили молотком тагильчанина, продавшего квартиру на улице Индустриальной. Мужчину вывезли на автомобиле за город и требовали отдать деньги. Не вытерпев истязаний, потерпевший отдал 100 тысяч рублей.

Также подозреваемые вымогали деньги у бывших воспитанников детдомов, на счетах которых скопились крупные суммы. На молодых людей нападали на улице, запугивали и стреляли по ним из травматического пистолета.

Следует отметить, что многие горожане боялись сообщать о преступниках в полицию. Лишь после того, как в августе 2016 года были задержаны пятеро членов банды, начали поступать заявления от потерпевших.

Потерпевшими признано 14 человек. Ущерб от действий злоумышленников превышает 1,5 миллиона рублей.

В настоящее время следственные действия завершены. Фигуранты дела и их защитники знакомятся с материалами дела.

"Выявили и задержали группу подозреваемых сотрудники полиции из подразделения по борьбе с организованной преступностью Управления угрозыска ГУ МВД России по Свердловской области при силовой поддержке бойцов СОБР 4 августа 2016 года. Первоначально в ходе спецоперации сыщики задержали 7 человек. Последнее задержание состоялось весной 2017 года.

Органы внутренних дел изъяли у фигурантов дела самодельное огнестрельное оружие, незаконно отобранные у граждан транспортные средства. Жертвами злоумышленников были, в том числе, совершеннолетние детдомовцы. Основная часть находящихся в настоящее время под стражей подозреваемых является уроженцами одной из бывших союзных республик", - добавил руководитель пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых.

Следует отметить, что личности оставшихся участников банды устанавливаются. Уголовное дело в отношении них выделено в отдельное производство.

Ранее по теме:

В Нижнем Тагиле поймали трех членов банды вымогателей

В Нижнем Тагиле освободили членов банды Ровшана Ленкоранского