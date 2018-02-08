Этого добились потерпевшие.

7 февраля Пермский краевой суд отменил решение об условно-досрочном освобождении бизнесмена Алексея Бусарова, осужденного за гибель вице-спикера регионального Заксобрания Сергея Митрофанова. Таким образом, удовлетворена апелляция потерпевшей стороны.

"Постановление Чердынского районного суда отменено. Дело передано в тот же суд на рассмотрение другим составом суда со стадией подготовки к заседанию", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе суда.

Тело депутата было обнаружено в автомобиле Бусарова в ночь на 28 февраля 2016 года. Установлено, что бизнесмен за рулем Mercedes сбил Митрофанова, когда тот гулял с собакой. Осужденный пытался довезти потерпевшего до больницы, но авто улетело кювет. Бусаров сбежал, оставив депутата умирать в машине.

Бусарова признали виновным в нарушении ПДД, повлекшем смерть человека. Суд отправил его в колонию на три года. В декабре 2017 года Чердынский райсуд удовлетворил просьбу Бусарова об УДО. Родственники погибшего заявили, что узнали об этом из СМИ, и обжаловали решение.

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