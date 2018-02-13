Такой срок запросил гособвинитель.

12 февраля в Челябинском облсуде стартовали прения сторон по делу в отношении 24-летнего челябинца Николая Ефименко, который обвиняется в убийстве дочери экс-гендиректора ЧТЗ Екатерины Платоновой, мошенничестве и умышленном уничтожении чужого имущества. Гособвинитель запросил для него 24 года колонии строгого режима с ограничением свободы на 2 года. Сторона защиты выступит завтра, сообщила "Уралинформбюро" официальный представитель суда Евгения Нациевская.

Преступление совершено днем 5 декабря 2016 года в салоне интерьера "Апартамент". Планова пришла за дорогостоящей душевой кабиной. Ефименко, работавший продавцом, сообщил ей, что товар еще не прибыл. Разгорелся конфликт, и обвиняемый нанес женщине множественные удары ножом.

Чтобы отвести от себя подозрения, подсудимый выбросил камеру видеонаблюдения в мусорный контейнер и пырнул себя ножом в ногу. Полицейским он рассказал, что в магазин якобы ворвались двое неизвестных. Позднее обман вскрылся.

В ходе расследования дела выяснилось, что Ефименко обманывал клиентов салона: он брал с людей предоплату за доставку сантехники, но обязательства в срок не исполнял. Установлена его причастность к хищению более 300 тысяч рублей у шестерых потерпевших.

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