Обвиняемому в убийстве дочери экс-директора ЧТЗ грозит 24 года колонии12 февраля в 12:42
- Текст
Такой срок запросил гособвинитель.
12 февраля в Челябинском облсуде стартовали прения сторон по делу в отношении 24-летнего челябинца Николая Ефименко, который обвиняется в убийстве дочери экс-гендиректора ЧТЗ Екатерины Платоновой, мошенничестве и умышленном уничтожении чужого имущества. Гособвинитель запросил для него 24 года колонии строгого режима с ограничением свободы на 2 года. Сторона защиты выступит завтра, сообщила "Уралинформбюро" официальный представитель суда Евгения Нациевская.
Преступление совершено днем 5 декабря 2016 года в салоне интерьера "Апартамент". Планова пришла за дорогостоящей душевой кабиной. Ефименко, работавший продавцом, сообщил ей, что товар еще не прибыл. Разгорелся конфликт, и обвиняемый нанес женщине множественные удары ножом.
Чтобы отвести от себя подозрения, подсудимый выбросил камеру видеонаблюдения в мусорный контейнер и пырнул себя ножом в ногу. Полицейским он рассказал, что в магазин якобы ворвались двое неизвестных. Позднее обман вскрылся.
В ходе расследования дела выяснилось, что Ефименко обманывал клиентов салона: он брал с людей предоплату за доставку сантехники, но обязательства в срок не исполнял. Установлена его причастность к хищению более 300 тысяч рублей у шестерых потерпевших.
Ранее по теме:
Предполагаемого убийцу дочери экс-гендиректора ЧТЗ отдали под суд
Ефименко предъявили окончательное обвинение в убийстве дочери экс-гендиректора ЧТЗ
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
12 февраля в 19:58
Троих пермяков будут судить за сожжение пожилого туриста
В палатке.12 февраля в 19:46
В киевском ресторане повязали Саакашвили
Сотрудники МВД.12 февраля в 19:23
В Екатеринбурге прокуратура устроила массовые проверки в детсадах
Из-за участившихся жалоб.12 февраля в 18:54
В Челябинске арестовали бывшего высокопоставленного следователя
За взятку.12 февраля в 18:47
Рыбаки устроили битву на пруду Двуреченска
За медали и снасти.12 февраля в 18:41
Руководителю екатеринбургского ЦПКиО предлагают пройти конкурсный отбор
Весной этого года.12 февраля в 18:29
Будущий глава Шарташского лесопарка продрался сквозь дебри
Тестирования.12 февраля в 18:26
На Среднем Урале началась эпидемия ОРВИ
К врачам обратились 32 тысячи свердловчан.12 февраля в 18:11
Свердловчанин ударом ножа отправил сожительницу на тот свет
Его арестовали.12 февраля в 18:09
Сити-менеджер уральской столицы избежал дисквалификации
Суд отложил разбирательство по делу.12 февраля в 18:06
На съезде "медведей" в Екатеринбурге ждут главу генсовета партии Турчака
20 февраля.12 февраля в 18:04
В югорской школе для инвалидов рухнула стена
Пострадал рабочий.12 февраля в 17:50
Сибиряк застрелил проститутку во время празднования рождения сына
Малыша и матери не было дома.12 февраля в 17:45
Массовое отравление в школе Татарстана: директор явился с повинной
Детей кормили "просрочкой".12 февраля в 17:38
В пермском клубе жестоко избили DJ Smash
Это мог быть депутат Заксобрания.
Главные новости
- 12 февраля в 18:06На съезде "медведей" в Екатеринбурге ждут главу генсовета партии Турчака
- 12 февраля в 15:32Болельщики - на выход!
- 12 февраля в 14:08Крушение Ан-148: что известно о трагедии
- 12 февраля в 13:53Спасибо, что не в час пик: полиция парализовала Екатеринбург
- 12 февраля в 13:33Башня с динамитом на шее
Аналитика
Крушение Ан-148: что известно о трагедии
Версии случившегося.
Екатеринбуржцы решили судьбу "Нью-Сокольников"
Шарташ идет к обновлению.
Башня с динамитом на шее
Снести нельзя помиловать.