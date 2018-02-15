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В Зауралье задержали подозреваемую в убийстве младенца14 февраля в 15:14

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Тело которого нашли на ЖД-путях.

В Курганской области задержали 20-летнюю местную жительницу, которую подозревают в убийстве новорожденного ребенка. Решается вопрос об избрании меры пресечения, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Уральского СУ на транспорте СКР.

Труп младенца обнаружили между железнодорожными путями на станции Лебяжье-Сибирская 9 февраля 2018. Женщина дала признательные показания. Что толкнуло ее на такой шаг не уточняется.

Ранее по теме:
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Между путями курганской железнодорожной станции нашли труп младенца

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