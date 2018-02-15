Они напали на три банка.

В Чкаловский райсуд Екатеринбурга направлено уголовное дело в отношении трех местных жителей, обвиняемых в трех разбойных нападениях на офисы банков. С места происшествия налетчики скрывались на велосипедах.

Банда промышляла с июня 2016-го по июнь 2017 года. В не входили двое 25-летних братьев и два их приятеля.

Первое нападение на офис банка злоумышленники совершили 7 июня 2016 года. Двое из них ворвались в помещение с пистолетом и ножом. На их лицах были повязки и солнцезащитные очки. Приставив к голове сотрудницы банка пистолет, один из налетчиков потребовал провести его в хранилище. Забрав 269 тысяч рублей, преступники скрылись.

1 сентября 2016 года соучастники подготовили нападение на офис банка на улице Белинского. Там их "улов" был больше - 3,9 миллиона рублей, около 34 тысяч долларов и более 16,8 тысячи евро (в общей сложности 7,3 миллиона рублей).

Третье нападение произошло 16 июня 2017 года. В этот раз преступники взяли с собой велосипеды. Трое злоумышленников в масках ворвались в помещение банка на Щербакова, 20. Угрожая пистолетами, они потребовали деньги. В это время их четвертый сообщник стоял с рацией "на шухере". Неожиданно он увидел, как ко входу приближаются полицейские, и предупредил соучастников. Налетчики быстро скрылись, не взяв денег.

Прибывшие на место полицейские задержали одного из подозреваемых рядом с банком. Троих его соучастников взяли в течение суток в разных районах города.

"Выявили и задержали группу обвиняемых сотрудники полиции из подразделений по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска и собственной безопасности ГУ МВД России по Свердловской области совместно с бойцами СОБР Росгвардии. Одного из подозреваемых сыщики скрутили рядом с банком, трое других соучастников были взяты в ходе спецоперации в разных частях города в течение тех же суток. Это местные и иногородние жители. Оперуполномоченные обнаружили и изъяли орудия преступления, транспортные средства и другие вещественные доказательства. Все участники группы были арестованы и содержались под стражей", - добавил руководитель пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых.

Один из злоумышленников заключил досудебное соглашение. Его дело будет рассматриваться в особом порядке.

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