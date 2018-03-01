В середине марта.

15 марта Свердловский облсуд рассмотрит апелляцию на приговор Олегу Дудко, признанному виновным в покушении на убийство генерала Бориса Тимониченко. Заседание начнется в 9.30, судья - Елена Медведева, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе инстанции.

Покушение на экс-главу УВД Екатеринбурга Бориса Тимониченко было совершено утром 19 февраля 2016 года. По данным следствия, его бывший подчиненный Дудко зашел в подъезд дома на Родонитовой и выстрелил потерпевшему в голову. Генерала спасла экстренная операция.

10 октября 2017 года Чкаловский райсуд Екатеринбурга приговорил Дудко к 13 годам колонии строгого режима.

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