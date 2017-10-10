Фоторепортаж "Уралинформбюро" из зала суда.

10 октября 2017 года Чкаловский райсуд Екатеринбурга признал Олега Дудко виновным в покушении на убийство, незаконном обороте оружия и взрывных устройств, краже и умышленном уничтожении чужого имущества. Его приговорили к 13 годам колонии строгого режима с ограничительным периодом на год и 10 месяцев.

О том, как завершился резонансный судебный процесс, в репортаже "Уралинформбюро".

Перед входом в кабинет заседаний толпятся репортеры. Ведут Олега Дудко в наручниках. Подходя к двери, он окидывает журналистов и операторов взглядом и подмигивает.

Дудко в спортивном костюме с надписью "Сочи 2014" выглядит бодрым. Во время оглашения приговора стоит, уперев руки в боки. Спустя время меняет позу и сжимает руками прутья решетки. "Клетку" с Олегом Дудко с двух сторон охраняют полицейские.

Присутствующих в кабинете просят встать. Судья начинает зачитывать приговор. Делает это так быстро, что приходится постоянно напрягать слух. Даже при таком ритме оглашение приговора занимает почти 2 часа.

Потерпевший - бывший глава УМВД уральской столицы Борис Тимониченко на оглашение приговора не пришел. Впрочем, его не было и на других заседаниях, за исключением дачи показаний.

Бывший глава УМВД уральской столицы Борис Тимониченко. Фото из архива.

Стоять на ногах спустя полтора часа становится все тяжелее. Кто-то начинает перешептываться, у других срабатывает вибрация телефона. "Уважаемые коллеги, прошу вести себя потише и не мешать оглашению приговора. Очень тяжело читать", - делает журналистам замечание судья.

Наконец, наступает финальная стадия. "Показания свидетельствуют, что именно Дудко совершил покушение на Бориса Тимониченко", - рапортует судья. На лице подсудимого - страдальческое выражение.

Уточняется, что суд переквалифицировал статью – с ч. 3 ст. 30, п. "з" ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство по найму) на ч. 3 ст. 30 п. "з" ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Суд счел, что совокупность доказательств не подтвердила наличие мотива для убийства по найму.

Олег Дудко признается виновным по всем вменяемым ему статьям, за исключением статьи 325 УК РФ (похищение у гражданина паспорта и других важных личных документов).

Судья зачитывает наказание - 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также Дудко должен выплатить 500 тысяч рублей в качестве возмещения морального вреда Тимониченко, 1,750 миллиона рублей за сожженную машину "Альфастрахованию" и 843 тысячи рублей владелице сожженного автомобиля Эльмире Шпейт. Для обеспечения иска на имущество подсудимого наложен арест.

Олег Дудко говорит, что приговор суда ему понятен. Журналисты обступают "клетку" и закидывают подсудимого вопросами: согласен ли он с приговором? Будет ли обжаловать решение?

"Конечно, буду подавать апелляцию. Игнорированы все доказательства защиты. Меня оговорили! Все улики фальсифицированы!", - говорит Дудко.

Стражи правопорядка пытаются выдворить журналистов из кабинета. Только после обещания "применить физическую силу" помещение пустеет.

Гособвинитель Георгий Паникаров говорит журналистам, что ведомство изучит решение суда и определится с тем, будет ли опротестовывать исключение из обвинения мотива убийства по найму. Он добавил также, что, возможно, следователи продолжат поиски потенциальных заказчиков, однако этот вопрос следует адресовать СКР.

"Гособвинитель настаивал на покушении на убийство по найму. Однако суд переквалифицировал действия Дудко на покушение на убийство из личной неприязни к Тимониченко, поскольку счел доказательства (покушения на убийство по найму – прим. ред.) недостаточными".

Покушение на генерала Бориса Тимониченко было совершено утром 19 февраля 2016 года. По данным следствия, Олег Дудко, который работал руководителем Орджоникидзевского РУВД Екатеринбурга в начале 2000-х годов и был уволен за пьянку, затаил обиду на Бориса Тимониченко, на тот момент – главу УМВД уральской столицы.

Олег Дудко купил самодельный пистолет и 9-миллиметровый патрон к нему, а также две боевые гранаты. Выяснив, где живет Тимониченко, он поджидал его около квартиры в подъезде дома на улице Родонитовой в Екатеринбурге. Когда генерал вышел на лестничную площадку, Дудко выстрелил ему в голову из пистолета с глушителем. Решив, что Тимониченко скончался, злоумышленник забрал его барсетку с двумя телефонами, деньгами и документами и скрылся на машине.

Кроме того, Олегу Дудко вменялось уничтожение внедорожника Toyota Land Cruiser бизнесмена Романа Шпейта. По версии следствия, из-за конфликта, возникшего у супруги коммерсанта с любовницей Дудко Анжелой Насыровой, последний спалил автомобиль.

Стоит отметить, что Олег Дудко свой вины не признал ни по одному преступному эпизоду. Тем не менее, собранных доказательств оказалось достаточно для вынесения приговора. Ранее был осужден подельник Дудко Игорь Казаков. В мае 2017 года его отправили на 4,5 года в колонию строгого режима. Дудко настаивал на том, что Казаков, который является "солевым" наркоманом со стажем", оговорил его, и дело сфабриковано.

Свою лепту в раскрытие преступления внесли сотрудники регионального ГУ МВД России. "Два дня понадобилось сыщикам уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области и их коллегам из городского управления, чтобы вычислить и задержать подозреваемого в покушении на убийство Бориса Тимониченко. Также оперативно был установлен и задержан соучастник преступления", - сообщил официальный представитель ведомства Валерий Горелых.

Стоит добавить, что следствием по сей день не установлен заказчик убийства (если таковой был) и точные мотивы преступления. Кроме того, не найдено орудие преступления – пистолет, из которого стрелял Дудко. Под сомнением обвинитель оставляет и тот факт, что Дудко действовал из личной неприязни к Тимониченко, поскольку с момента увольнения подсудимого из органов правоохраны до "акта возмездия" прошло более 13 лет.

Кристина ШАБУНИНА, София МУХАМЕДЬЯНОВА

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