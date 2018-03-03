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Свердловский облсуд ужесточил приговор владельцам собак-убийц02 марта в 13:02

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Придется платить.

2 марта Свердловский областной суд ужесточил наказание двум жителям деревни Пальмино (Таборинский район), собаки которых насмерть загрызли 7-летнюю девочку.

"Приговор изменен в части возмещения морального вреда. Суд постановил взыскать с подсудимых в пользу законного представителя ребенка по 1 миллиону рублей с каждого в качестве компенсации морального вреда. Судебный акт вступил в силу", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе суда.

Трагедия произошла 5 февраля 2017 года. Две большие собаки, оставшись без контроля, загрызли школьницу, которая играла на детской площадке у Дома культуры.

Вскоре хозяев собак установили. Они не признали свою вину в гибели ребенка. Животных умертвили.

В конце декабря Тавдинский райсуд назначил мужчинам по 1,5 года ограничения свободы и штрафы в 250 тысяч рублей. С приговором не согласились родители погибшей девочки и прокуратура.

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