Придется платить.

2 марта Свердловский областной суд ужесточил наказание двум жителям деревни Пальмино (Таборинский район), собаки которых насмерть загрызли 7-летнюю девочку.

"Приговор изменен в части возмещения морального вреда. Суд постановил взыскать с подсудимых в пользу законного представителя ребенка по 1 миллиону рублей с каждого в качестве компенсации морального вреда. Судебный акт вступил в силу", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе суда.

Трагедия произошла 5 февраля 2017 года. Две большие собаки, оставшись без контроля, загрызли школьницу, которая играла на детской площадке у Дома культуры.

Вскоре хозяев собак установили. Они не признали свою вину в гибели ребенка. Животных умертвили.

В конце декабря Тавдинский райсуд назначил мужчинам по 1,5 года ограничения свободы и штрафы в 250 тысяч рублей. С приговором не согласились родители погибшей девочки и прокуратура.

Ранее по теме:

На Среднем Урале 29 декабря суд вынесет приговор владельцам псов-убийц

Владельцам загрызших 7-летнюю свердловчанку псов предъявили обвинение