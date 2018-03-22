Обвиняемого в хищении 180 миллионов экс-проректора тюменского вуза задержалиСегодня в 15:00
- Текст
И отправили в СИЗО.
В Тюмени задержали бывшего проректора Тюменского индустриального университета (ТИУ) Александра Ошибкова, обвиняемого в многомиллионных хищениях. Он помещен в СИЗО, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе тюменской прокуратуры.
По данным следствия, бывший проректор ТИУ в июле 2015 года формально устроил на экспериментальный завод буровой техники (структурное подразделение вуза) подругу жены и еще двух сотрудниц. Одна из женщин каждый месяц готовила документы на стимулирующие выплаты фиктивным работникам и директору предприятия. Деньги перечислялись на карты четырех человек, а после обналичивания поступали в распоряжение Ошибкова. Таким образом за год университету был причинен ущерб на сумму более 2 миллионов рублей.
В 2016 году Ошибков, как полагают сыщики, от имени вуза заключил договор с заместителем гендиректора ООО "М-ГРУПП" Алексеем Феодоровым на выполнение проектных работ "М-ГРУПП". Следует отметить, что ранее разработками занималось ООО "НИПИ "Нефтегазпроект" (его единственным учредителем является университет). Фактически компания "М-ГРУПП" никаких работ не выполняла, при этом на ее счета было переведено 10 миллионов рублей. По версии правоохранителей, 9 миллионов забрал Ошибков, 1 миллион получил Феодоров.
В том же году задержанный, являясь гендиректором ООО "Тюменская буровая компания", под видом продажи ТИУ бурового комплекса через аффилированную московскую фирму похитил 169 миллионов рублей. При этом сам комплекс остался в фактическом владении компании.
1 февраля Ошибкова объявили в розыск из-за того, что он проигнорировал несколько судебных заседаний. Рассмотрение уголовного дела назначено на 29 марта 2018 года.
Ранее по теме:
Обвиняемого в хищении 180 миллионов экс-проректора ТИУ объявили в розыск
Проректора тюменского вуза будут судить за хищение 180 миллионов
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 19:55
В Югре отправили за решетку украинского наркодельца
На 8,5 лет.Сегодня в 19:43
Губернатор Куйвашев предсказал: мэра Екатеринбурга выберут на конкурсе
После избрания думы.Сегодня в 19:20
На Режевском тракте автобус влетел под грузовик
Погиб мужчина.Сегодня в 19:09
На южноуральской трассе пенсионер устроил смертельное ДТП
Отправил двух человек на тот свет.Сегодня в 19:05
Екатеринбургскую телебашню спасет референдум
Если гордума даст добро.Сегодня в 18:53
На Среднем Урале задержали жилищных аферистов
Они оформили фирму на бомжей.Сегодня в 18:41
Челябинца отдали под суд за травмы 13 юных футболистов в ДТП
Он управлял автопоездом.Сегодня в 18:16
Житель обрушившегося в Мурманске дома рассказал о причине взрыва
И стал фигурантом дела.Сегодня в 18:15
Напавшая на мужа с топором пермячка села на 2 года
В ИК общего режима.Сегодня в 18:14
Свердловский депутат отправится за решетку за растрату
130 миллионов рублей.Сегодня в 18:12
В 49 школах Екатеринбурга кончились места
Для первоклассников.Сегодня в 18:08
Уральские архитекторы отдали ЭКСПО-парк французам
Завоевав "серебро" конкурса.Сегодня в 18:01
Автоледи устроила тройное ДТП на свердловской трассе
Пострадали двое пассажиров.Сегодня в 18:00
"Не там ищут доходы": депутаты раскритиковали рост НДФЛ
Грозящий россиянам.Сегодня в 17:35
Свердловчанин сел на 24 года за убийство троих пенсионеров
Ради денег.
Главные новости
- Сегодня в 19:43Губернатор Куйвашев предсказал: мэра Екатеринбурга выберут на конкурсе
- Сегодня в 19:05Екатеринбургскую телебашню спасет референдум
- Сегодня в 18:00"Не там ищут доходы": депутаты раскритиковали рост НДФЛ
- Сегодня в 16:40Скандал в погонах: МВД и прокуратура спорят из-за "резиновой" квартиры
- Сегодня в 14:32"Авиация активно летает": спасатели ответили Холманских из Сибири
Аналитика
Строили столицу — получили… "грязьбург"
Кто убивает экологию Екатеринбурга.
Миллиарды на воду: как спасают обезвоженный Тагил
И когда спасут?
Памятники Екатеринбурга попали в "мясорубку" госзакупок
Что останется потомкам?