И отправили в СИЗО.

В Тюмени задержали бывшего проректора Тюменского индустриального университета (ТИУ) Александра Ошибкова, обвиняемого в многомиллионных хищениях. Он помещен в СИЗО, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе тюменской прокуратуры.

По данным следствия, бывший проректор ТИУ в июле 2015 года формально устроил на экспериментальный завод буровой техники (структурное подразделение вуза) подругу жены и еще двух сотрудниц. Одна из женщин каждый месяц готовила документы на стимулирующие выплаты фиктивным работникам и директору предприятия. Деньги перечислялись на карты четырех человек, а после обналичивания поступали в распоряжение Ошибкова. Таким образом за год университету был причинен ущерб на сумму более 2 миллионов рублей.

В 2016 году Ошибков, как полагают сыщики, от имени вуза заключил договор с заместителем гендиректора ООО "М-ГРУПП" Алексеем Феодоровым на выполнение проектных работ "М-ГРУПП". Следует отметить, что ранее разработками занималось ООО "НИПИ "Нефтегазпроект" (его единственным учредителем является университет). Фактически компания "М-ГРУПП" никаких работ не выполняла, при этом на ее счета было переведено 10 миллионов рублей. По версии правоохранителей, 9 миллионов забрал Ошибков, 1 миллион получил Феодоров.

В том же году задержанный, являясь гендиректором ООО "Тюменская буровая компания", под видом продажи ТИУ бурового комплекса через аффилированную московскую фирму похитил 169 миллионов рублей. При этом сам комплекс остался в фактическом владении компании.

1 февраля Ошибкова объявили в розыск из-за того, что он проигнорировал несколько судебных заседаний. Рассмотрение уголовного дела назначено на 29 марта 2018 года.

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