В Екатеринбурге.

"Резиновая" квартира на Эльмаше стала яблоком раздора для двух ведомств - свердловского ГУ МВД и областной прокуратуры.

Скандал разгорелся 20 марта, когда прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова раскритиковала работу полиции на заседании гордумы, на котором был заслушан доклад начальника городского УМВД Сергея Кулагина об итогах работы ведомства в 2017 году. В качестве наглядного примера глава надзорного ведомства привела квартиру на Баумана, 20, в которой предприимчивый хозяин прописал 6 844 мигранта.

Следственный отдел по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга организовал проверку, чтобы установить, была ли допущена халатность должностными лицами миграционного отдела полиции.

После этого противостояние двух ведомств перетекло в медийную плоскость. 22 марта областная прокуратура сообщила СМИ, что в поле зрения полиции владелец "резиновой" квартиры попал летом 2016 года. На тот момент в ней было зарегистрировано 57 иностранцев. В декабре 2016 года по факту фиктивной прописки в отношении собственника было возбуждено уголовное дело. К этому времени предприимчивый хозяин успел поставить на учет уже около 1 000 человек. После возбуждения уголовного дела собственник не прекратил заниматься незаконной деятельностью - за год расследования число иностранцев, зарегистрированных на его "квадратах", выросло до 6 844 человек.

Полиция обвинение мужчине в итоге так и не предъявила. Хотя, как установила прокуратура, за 10 лет владелец "резиновой" квартиры успел прописать на своей жилплощади 20 000 мигрантов.

Руководитель пресс-службы регионального главка Валерий Горелых в ответ на "выпады" прокуратуры заявил, что отказать гражданину в регистрации по месту пребывания сотрудники органов внутренних дел не имели права. Виной всему законодательство. Но на месте полицейские, по его словам, тоже не сидели - в отношении предприимчивого хозяина жилплощади было возбуждено уголовное дело. Дважды, как рассказал Горелых, оно было готово для отправки в суд (в мае и сентябре 2017 года). Однако подозреваемому удалось в судебном порядке обжаловать действия полицейских. После этого прокуратура Орджоникидзевского района якобы настояла на прекращении уголовного преследования в отношении мужчины.

В пресс-службе областной прокуратуры "Уралинформбюро" сообщили, что уголовное дело в отношении хозяина "резиновой" квартиры для утверждения обвинительного заключения в районное надзорное ведомство не поступало - ни в 2017 году, ни в 2018 году. Более того, по данным свердловской прокуратуры, в 2017 году надзорное ведомство дважды отменяло незаконное постановление сотрудников полиции о прекращении уголовного дела в отношении владельца квартиры (в июле и в сентябре).

Старший помощники областного прокурора Марина Канатова также сообщила агентству, что у сотрудников полиции была возможность прекратить миграционный беспредел: силовики могли нагрянуть с проверкой в "резиновую" квартиру для установления факта фиктивной регистрации. Но почему-то этого не сделали.

"На данный момент прокуратура Екатеринбурга продолжает надзорные мероприятия, в ходе которых будут опрошены сотрудники ОП №14 и будет дана оценка полноте принимаемых полицией мер и качеству расследования уголовного дела", - добавили в облпрокуратуре.

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