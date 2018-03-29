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В Екатеринбурге стартовал суд по делу "Бухты Квинс"Сегодня в 09:44

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На скамье подсудимых - Лариса Ассонова.

В Кировском райсуде Екатеринбурга стартовал процесс по делу Ларисы Ассоновой, обвиняемой в мошенничестве в особо крупном размере. На заседании 28 марта прокурор озвучил обвинительное заключение, передает "Уралинформбюро".

По данным следствия, с ноября 2010-го по декабрь 2012 года Ассонова в сговоре с бардом Александром Новиковым и бывшим замминистра экономики Свердловской области Михаилом Шилимановым похитила у пайщиков ПЖСК "Бухта Квинс" 54 миллиона рублей. Потерпевшими по делу проходят 65 человек.

Ассонова признала вину и пошла на сделку со следствием. Ее дело было выделено в отдельное производство. Следующее заседание состоится 18 апреля.

Следует напомнить, что 6 февраля в таунхаусе на территории "Бухты Квинс" произошел пожар. Эксперты пришли к выводу, что имел место поджог. Узнав об этом, Новиков заявил, что в сгоревшем доме находилась документация "Бухты Квинс".

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