По словам Новикова.

Подследственный бард Александр Новиков заявил, что в сгоревшем в начале февраля таунхаусе находилась документация скандально известного жилищного кооператива "Бухта Квинс".

"Строение принадлежит застройщику "Бухты Квинс" строительной компании ООО "ЭлитСтрой". По сведениям из компании, в нем хранилась кроме портянок и телогреек еще техническая документация строящихся объектов, в том числе и домов "Бухты Квинс". Несмотря на то, что дома полностью достроены, кому-то очень не хотелось, чтобы это произошло", - написал Новиков на своей странице в Facebook (орфография и пунктуация сохранены - прим. ред.).

Пожар в скандально известном ПЖСК произошел 6 февраля. Горел двухэтажный таунхаус на улице Изоплитной, предназначенный для продажи. Пламя охватило 150 "квадратов". 26 марта в МЧС назвали причину пожара на улице Изоплитной. Экспертиза показала, что имел место поджог.

Как "Уралинформбюро" писало ранее, пайщики "Бухты Квинс" вложили в ЖК 150 миллионов. Однако в 2011 году стройку заморозили. Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве, потерпевшими по которому проходят 65 человек. В статусе обвиняемых числятся Новиков, экс-замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов и их бывшая бизнес-партнер Лариса Ассонова.

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