×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Документация "Бухты Квинс" неожиданно сгорела с портянками и телогрейкамиСегодня в 11:51

По словам Новикова.

Подследственный бард Александр Новиков заявил, что в сгоревшем в начале февраля таунхаусе находилась документация скандально известного жилищного кооператива "Бухта Квинс".

"Строение принадлежит застройщику "Бухты Квинс" строительной компании ООО "ЭлитСтрой". По сведениям из компании, в нем хранилась кроме портянок и телогреек еще техническая документация строящихся объектов, в том числе и домов "Бухты Квинс". Несмотря на то, что дома полностью достроены, кому-то очень не хотелось, чтобы это произошло", - написал Новиков на своей странице в Facebook (орфография и пунктуация сохранены - прим. ред.).

Пожар в скандально известном ПЖСК произошел 6 февраля. Горел двухэтажный таунхаус на улице Изоплитной, предназначенный для продажи. Пламя охватило 150 "квадратов". 26 марта в МЧС назвали причину пожара на улице Изоплитной. Экспертиза показала, что имел место поджог.

Как "Уралинформбюро" писало ранее, пайщики "Бухты Квинс" вложили в ЖК 150 миллионов. Однако в 2011 году стройку заморозили. Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве, потерпевшими по которому проходят 65 человек. В статусе обвиняемых числятся Новиков, экс-замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов и их бывшая бизнес-партнер Лариса Ассонова.

Ранее по теме:
МЧС озвучило причину пожара в "Бухте Квинс"
Суд обязал шансонье Новикова ответить за слова

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Поделиться
Класснуть
Отправить
Получить код
Комментировать
1 комментариев из 1 | смотреть все
мы так и поняли Сегодня в 12:50

Кому-то -это кому? Видимо, новикову это и хотелось

ответить

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Ещё в сюжете «Бухта Новикова»

Главные новости

Аналитика

Путин, поезд в огне!

Путин, поезд в огне!

И нам некуда дальше бежать.

Свердловский облсуд похоронил "институтскую" мечту Назарова

Свердловский облсуд похоронил "институтскую" мечту Назарова

ФСБ, внимание!

Строили столицу — получили… "грязьбург"

Строили столицу — получили… "грязьбург"

Кто убивает экологию Екатеринбурга.

Интервью

Инфографика

Грудинин в два раза обогнал Жириновского на выборах главы РФ

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×