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Задержана гендиректор кемеровской "Зимней вишни"Сегодня в 09:36

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Игнорировала пожарную безопасность.

Следователи задержали генерального директора компании-собственника ТРЦ "Зимняя Вишня" в Кемерово Юлию Богданову. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Богданова несла ответственность за соблюдение пожарной безопасности. Подчиненные неоднократно сообщали ей о недостатках системы противопожарной безопасности здания. Но гендиректор занималась сдачей в аренду новых торговых площадей и ничего не делала, чтобы устранить недостатки.

Следователи провели у Богдановой обыск. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение по статье "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц".

Пожар в ТРЦ "Зимняя Вишня" произошел 25 марта. ЧП унесло жизни 64 человек, среди которых - 41 ребенок. Кроме Богдановой, по делу задержаны и помещены под арест пятеро человек. Четверым предъявлено обвинение. Заочно арестован украинский блогер за распространение ложной информации о количестве погибших.

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