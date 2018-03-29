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Кто закрыл двери в кинозал: отец погибших в Кемерово детей рассказал правдуСегодня в 16:18

Посмотрев видео с камер ТРЦ.

Дверь в зал кинотеатра ТРЦ "Зимняя вишня", где погибло больше всего человек, закрыл один из посетителей. Об этом на своей странице в соцсетях рассказал Игорь Востриков, потерявший в пожаре супругу, троих детей и сестру, передает "Уралинформбюро".

"Нам предоставили записи с камер прохода в залы кинотеатра. На них видно, что двери были не заперты. Люди выбегали, остались только наши, потому что там был детский мультик с детишками. Они промедлили. Когда добрались до выхода, в коридоре был густейший дым, абсолютно непроглядный. И какой-то мужчина принял решение запереть дверь, заложить щели и дожидаться спасателей. Но спасатели, как вам известно, не прибыли. Он, кстати, вылез в итоге, и его спасли", – поделился кемеровчанин.


Видео: Игорь Востриков/vk.com

Мужчина возмущен работой спасателей. По его словам, наряды прибыли на место только через 40 минут после возгорания. Тушить крышу начали спустя полтора часа. "Они тушили двумя струйками. Почему не были задействованы вертолеты? Да, людей бы не спасли, потому что они там задохнулись. Но мы бы получили своих близких. А теперь мы ждем три недели, потому что они выгорели настолько, что невозможно опознать, - рассказал Игорь Востриков. – Есть даже не целые тела, а фрагменты, я читал описи. Нас не допустили, потому что работали судмедэксперты, они не смогли установить личности".

Что привело к трагедии - в материале "Путин, поезд в огне!"

В результате возгорания в "Зимней вишне" погибли 64 человека, включая 41 ребенка. Ранее сообщалось, что один из залов кинотеатра был закрыт, когда до него добрались спасатели. Все люди, находившиеся в нем, погибли.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
видела пожар Сегодня в 18:03

Сильный человек..Держись, больше слов не могу найти. Мы просто уже никому не верим, вот и всё. Вот что скажу, про другой пожар, который был в нашем подъезде в 90-х годах. Это было летом, утром, я проснулась от звука разбитых стёкол, пахло горелым, весь подъезд был в дыму, на 5-м этаже горела квартира с другой стороны подъезда, кто-то в той квартире выбрасывал кресла и ещё что-то из окна, откуда валил чёрный дым. На улице стояли соседи, которые жили рядом с той квартирой. Приехала пожарная машина, вышли пожарные, они не были готовы, надевали куртки, затягивали пояса. Один из них побежал в подъезд, открывал окна. Другой потащил рукав в подъезд, потом вышел и сказал другим, что не хватает длины рукава, они не знали какой длины у них рукав. Другие пожарные тупо тусовались около подъезда. Один из них залез на крышу соседнего магазина и оттуда высматривал другую пожарную машину с лестницей, что вообще было идиотизмом. Было такое ощущение, что они делали всё, чтобы не тушить ту квартиру, видимо, они дожидались, когда всё там сгорит. Потом минут через 20 приехала другая пожарная машина с лестницей. Я всё это видела в окно, но мне так надоело торчать в окне и дышать дымом, что я в отчаянии, не зная что будет дальше, просто закрыла окно (а мы на 8-м этаже живём). Потом уже когда всё стихло, видела во дворе других соседей. Кто-то сказал, что в той квартире погиб парень, сказали, что он не сгорел, а задохнулся от пожарной пены, которой пожарные заливали пожар.

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