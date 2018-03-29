Посмотрев видео с камер ТРЦ.

Дверь в зал кинотеатра ТРЦ "Зимняя вишня", где погибло больше всего человек, закрыл один из посетителей. Об этом на своей странице в соцсетях рассказал Игорь Востриков, потерявший в пожаре супругу, троих детей и сестру, передает "Уралинформбюро".

"Нам предоставили записи с камер прохода в залы кинотеатра. На них видно, что двери были не заперты. Люди выбегали, остались только наши, потому что там был детский мультик с детишками. Они промедлили. Когда добрались до выхода, в коридоре был густейший дым, абсолютно непроглядный. И какой-то мужчина принял решение запереть дверь, заложить щели и дожидаться спасателей. Но спасатели, как вам известно, не прибыли. Он, кстати, вылез в итоге, и его спасли", – поделился кемеровчанин.



Видео: Игорь Востриков/vk.com

Мужчина возмущен работой спасателей. По его словам, наряды прибыли на место только через 40 минут после возгорания. Тушить крышу начали спустя полтора часа. "Они тушили двумя струйками. Почему не были задействованы вертолеты? Да, людей бы не спасли, потому что они там задохнулись. Но мы бы получили своих близких. А теперь мы ждем три недели, потому что они выгорели настолько, что невозможно опознать, - рассказал Игорь Востриков. – Есть даже не целые тела, а фрагменты, я читал описи. Нас не допустили, потому что работали судмедэксперты, они не смогли установить личности".

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В результате возгорания в "Зимней вишне" погибли 64 человека, включая 41 ребенка. Ранее сообщалось, что один из залов кинотеатра был закрыт, когда до него добрались спасатели. Все люди, находившиеся в нем, погибли.

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